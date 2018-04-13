Mattis: Suriye'ye Askeri Saldırı Düzenleme Konusunda Henüz Karar Almadık
ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz Suriye rejimine yönelik bir saldırı yapılmasına karar vermediğini açıklarken, sivil kayıplarına yenilerini eklemek konusunda taktiksel bir endişe olduğunu ifade etti.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz Suriye rejimine yönelik bir saldırı yapılmasına karar vermediğini açıklarken, sivil kayıplarına yenilerini eklemek konusunda taktiksel bir endişe olduğunu ifade etti.
Kaynak: Euronews.com