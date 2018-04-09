Mattis: "Suriye'ye Askeri Operasyonu Gözardı Edemem"

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Kimyasal silah kullanımı konusunda Suriye'ye karşı askeri operasyonu gözardı edemem" dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Duma ilçesinde Cumartesi günü gerçekleştirilen kimyasal saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "Şu an hiçbir ihtimali dışlamıyorum" diyen Mattis, "Kimyasal silah kullanımı konusunda Suriye'ye karşı askeri operasyonu gözardı edemem" ifadesini kullandı. - WASHINGTON