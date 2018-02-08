Mattis: Kuzey Kore ile İlgili Diplomatik Girişimleri Destekliyoruz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore ile bir savaş olasılığının, son dönemdeki diplomatik girişimler sonucunda düşük olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulunan Mattis, gündeme ilişkin kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Mattis, "ABD Başkanı Donald Tump yönetiminin işbaşına geldiği günkü koşullar ile şimdiki zaman arasında, Kuzey Kore ile savaşın daha yakın olup olmadığı" sorusuna verdiği yanıtta, "Şu anda Kuzey Kore ile ilgili süreç tamamen diplomatik alanda sürmektedir. Son dönemde çok güçlü diplomatik adımlar gördük. Örneğin son üç Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı oy birliğiyle alındı. Fransa, Rusya, Çin, ABD ve İngiltere'yi ne sıklıkla aynı oyu kullanırken görebilirsiniz. Dolayısıyla, süreç şu anda diplomatik düzlemde devam etmektedir" dedi.

Mattis, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Güney Kore'de düzenlenen ve Kuzey Koreli sporcuların da katılacağı Kış Olimpiyatlarında yer almasını çok olumlu bir adım olduğunu, Pence'in Kuzey Koreli yetkililerle görüşmesinin de son derece normal olduğunu söyledi. Mattis, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Kuzey Kore konusundaki diplomatik girişimlerini de desteklediklerini belirtti. Amerikan kamuoyunda son günlerde tartışma konusu olan 'askeri geçit töreni' konusunda bir soruya da yanıt veren Mattis, "Tören konusunda şunu söyleyebilirim; bu Başkan Trump'ın orduya olan düşkünlüğü ve saygısıyla ilgilidir. Benim görevim ordumuzla ilgili stratejileri geliştirmek ve gereksinimlerinin yerine getirilmesini sağlamaktır" dedi.

Mattis, ABD'de federal hükümetin yeniden kapanması olasılığı ile ilgili olarak da, "Hükümet kapanması ordumuza büyük zararlar verebilir, her şeyi felce uğratabilir" diye konuştu. - York