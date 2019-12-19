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Matthijs De Ligt'in Ajax Formasıyla Attığı En İyi 5 Gol

Ajax altyapısından çıkan Hollandalı defans oyuncusu Matthijs De Ligt, 2018-19 sezonunda Avrupa'da en büyük çıkış gösteren oyuncuydu. Genç yaşına rağmen güçlü bir fizik, hızlı ayaklar ve çok olgun bir mentaliteye sahip olan De Ligt takımının büyük başarılar elde ettiği 2018-19 sezonunda kuşkusuz çok büyük paya sahipti. İşte De Ligt'in Ajax formasıyla attığı en iyi beş gol.

19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16

altyapısından çıkan Hollandalı defans oyuncusu Matthijs de Ligt, 2018-19 sezonunda 'da en büyük çıkış gösteren oyuncuydu. Genç yaşına rağmen güçlü bir fizik, hızlı ayaklar ve çok olgun bir mentaliteye sahip olan de Ligt takımının büyük başarılar elde ettiği 2018-19 sezonunda kuşkusuz çok büyük paya sahipti. İşte de Ligt'in Ajax formasıyla attığı en iyi beş gol.

Kaynak: Dugout

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