Matthijs De Ligt'in Ajax Formasıyla Attığı En İyi 5 Gol

19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16

Ajax altyapısından çıkan Hollandalı defans oyuncusu Matthijs de Ligt, 2018-19 sezonunda Avrupa'da en büyük çıkış gösteren oyuncuydu. Genç yaşına rağmen güçlü bir fizik, hızlı ayaklar ve çok olgun bir mentaliteye sahip olan de Ligt takımının büyük başarılar elde ettiği 2018-19 sezonunda kuşkusuz çok büyük paya sahipti. İşte de Ligt'in Ajax formasıyla attığı en iyi beş gol.