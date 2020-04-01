MATSO, üyeleri için kriz masası oluşturdu Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan olumsuzluklarla ilgili üyelerinden gelen sorun, talep ve çözüm önerilerini TOBB ve ilgili kurumlara iletmek amacıyla kriz masası oluşturdu.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan olumsuzluklarla ilgili üyelerinden gelen sorun, talep ve çözüm önerilerini TOBB ve ilgili kurumlara iletmek amacıyla kriz masası oluşturdu.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, salgının başlamasının ardından üyelerden gelen çok sayıda sorun, talep ve çözüm önerilerini TOBB ve ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi.

Boztaş, "Üyelerimiz sorunlarını ve taleplerini korona@matso.org.tr mail adresi ile 05306503640 veya 05303210656 whatsapp hatlarımıza 7 gün 24 saat iletebilirler. Yazıların sade, kısa, açık ve net olması, gönderici bilgilerinin bulunması ve mümkünse ilgili makamın zikredilmesi hızlı çözüm alınması açısından son derece önemlidir." dedi.

Üyelerden gelen sorun, talep ve çözüm önerilerin bazılarının ilgili kurumlar tarafından çözüldüğünü, bazılarının da çözülmesini beklediklerini kaydeden Boztaş, konuyla ilgili internet sitelerinde de bir buton açtıklarını bildirdi.

Kaynak: AA