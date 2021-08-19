MATSO'dan tatilcilere 'Manavgat sizi bekliyor' çağrısı
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MATSO'dan tatilcilere 'Manavgat sizi bekliyor' çağrısı

MATSO'dan tatilcilere 'Manavgat sizi bekliyor' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO olarak sosyal medya üzerinden 'Manavgat sizi bekliyor' çağrısı ile yurt içi ve yurt dışında yaşayan tüm tatilcileri Manavgat'a davet ettiklerini belirterek her bir rezervasyonun, yeni filizlenen tohum...

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO olarak sosyal medya üzerinden 'Manavgat sizi bekliyor' çağrısı ile yurt içi ve yurt dışında yaşayan tüm tatilcileri Manavgat'a davet ettiklerini belirterek her bir rezervasyonun, yeni filizlenen tohum gibi yeni bir umut demek olduğunu söyledi.

Manavgat çevresinde etkili olan orman yangınlarının sona ermesinin ardından MATSO bir duyuru hazırlayarak tüm tatilcileri Manavgat'a davet etti. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör yaptığı açıklama da büyük bir yangın atlatan Manavgat'ın son zamanlarda sürekli yangınlarla anıldığını belirterek amaçlarının yaşamın ve kent güzelliklerinin devam ettiğini vurgulayarak Manavgat'ta yaraları sarmak için tüm tatilcileri şehre davet etmek olduğunu söyledi.

"Her bir rezervasyon, yeni filizlenen tohum gibi yeni bir umut demek"

Bölgede bulunan işletmelerin salgının olumsuz etkilerini atlatmaya çalışırken yaşanan yangın felaketinin bir kez daha işletmeleri olumsuz etkilediğini belirten Başkan Güngör, her bir rezervasyonun, yeni filizlenen tohum gibi yeni bir umut demek olduğunu ve yapılacak rezervasyonlar ve verilecek desteklerle yaraları sarmayı umut ettiklerini söyledi.

Manavgat'ın tüm güzelliklerinin tatilcilerin hizmetinde olduğunu vurgulayan Güngör, "Mavi nurdan ırmağı, dünyaca ünlü şelalesi, suların coşkuyla aktığı köprülü kanyonu, güneşin batarken selamladığı Apollon Tapınağı ve kilometrelerce uzanan kumsallarıyla Manavgat, misafirlerinin yolunu gözlüyor. Her bütçeye hitap eden kaliteli tesisleri, bin bir çeşit hizmet ve ürün sunan işletmeleriyle Manavgat, dostlarını ağırlamayı bekliyor. Manavgat sizi bekliyor" dedi.

"Manavgat hala ülke ekonomisine katma değer katan en önemli kentlerden birisi"

Manavgat tarihinin en büyük felaketini yaşamasına rağmen hale bir çekim merkezi olmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Güngör, Manavgat, bu gün bir nebze azalsa da hala ülke ekonomisine katma değer katan önemli kentlerin başında geldiğini kaydetti. - ANTALYA

MATSO'dan tatilcilere 'Manavgat sizi bekliyor' çağrısı
MATSO'dan tatilcilere 'Manavgat sizi bekliyor' çağrısı
MATSO'dan tatilcilere 'Manavgat sizi bekliyor' çağrısı
MATSO'dan tatilcilere 'Manavgat sizi bekliyor' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MATSO'dan tatilcilere 'Manavgat sizi bekliyor' çağrısı - Haberler Ekonomi
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