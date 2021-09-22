MATSO Başkanı Güngör: 'Ekonomik büyümenin olmazsa olmazı, iyi bir muhasebe sistemidir' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MATSO Başkanı Güngör: "Ekonomik büyümenin olmazsa olmazı, iyi bir muhasebe sistemidir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
MATSO Başkanı Güngör:

Yeminli Mali Müşavir Mesut Solkol, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile bir araya geldi.

MANAVGAT (İHA) - Yeminli Mali Müşavir Mesut Solkol, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile Mesut Solkol, Manavgat yangının ekonomi üzerinde oluşturduğu etkiler ve Manavgat'ın ekonomik sorunlarının çözümü konusunda fikir alış verişinde bulundular.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör Muhasebecilerin MATSO'nun çözüm ortağı olduğunu belirtti. Başkan Güngör, "Ekonomik yaşamın içerisinde var olabilmenin en önemli koşulu kısa, orta ve uzun vadede doğru planlamalar yapabilen bir muhasebe sistemidir. Bir işletmenin veya şirketin sürdürebilir bir büyüme sağlayabilmesi için iyi bir muhasebe bölümü olmazsa olmaz şarttır" dedi.

Yangının ilçe ekonomisine olan etkileri ve çözümleri konusunda düşüncelerini paylaşan Yeminli Mali Müşavir Mesut Solkol, "Seydi başkanım ile karşılıklı ilçemizin ekonomik sorunları ile ilgi sohbet ettik. Oldukça verimli bir sohbet oldu. Gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı kendisine başarılar diliyorum" dedi. Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından yeminli Mali müşavir Mesut Solkol, MATSO'dan ayrıldı. - ANTALYA

MATSO Başkanı Güngör: Ekonomik büyümenin olmazsa olmazı, iyi bir muhasebe sistemidir

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Fuat Oktay Mustafa Şentop
Magazin Amelia Hamlin Göksel Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Cristiano Mesut Özil
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Ali Yerlikaya Memduh Büyükkılıç Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MATSO Başkanı Güngör: 'Ekonomik büyümenin olmazsa olmazı, iyi bir muhasebe sistemidir' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:33:25. #1.12#