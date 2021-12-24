MATSO Başkanı Güngör: "Dövizdeki düzelmeye bağlı olarak fiyatların güncellenmesi gerekiyor" - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MATSO Başkanı Güngör: "Dövizdeki düzelmeye bağlı olarak fiyatların güncellenmesi gerekiyor"

MATSO Başkanı Güngör:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, iş dünyasına ve MATSO üyelerine döviz kuruna bağlı artış nedeniyle yükselen fiyatların, döviz kurunda yaşanan düşüş nedeniyle güncelleme çağrısında bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, iş dünyasına ve MATSO üyelerine döviz kuruna bağlı artış nedeniyle yükselen fiyatların, döviz kurunda yaşanan düşüş nedeniyle güncelleme çağrısında bulundu. Çok hızlı yükselen fiyatların aynı şekilde güncellenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Güngör, "Döviz fiyatlarında ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi gerekiyor" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle fiyatlarda çok fazla artış yaşandığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik paketlerin ardından düşüşe geçen döviz kurları nedeniyle fiyatlarda güncelleme yapılması çağırısında bulundu.

"Fiyatları güncelleyelim"

Başkan Güngör yaptığı açıklamada, " Döviz kurlarında beklenmedik şekilde hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Döviz kurlarındaki öngörülmeyen bu yükseliş ve buna bağlı risk puanları da eklenerek, bazı kalemlerde döviz artış oranlarının da üzerinde fiyat artışı yaşanmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik paketlerin ardından böyle bir dönemi geride bıraktık. Manavgat iş dünyasına ve üyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edip, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı güncelleyelim, revize edelim. Döviz fiyatlarında bu ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi gerekiyor" diye konuştu. - ANTALYA

MATSO Başkanı Güngör: Dövizdeki düzelmeye bağlı olarak fiyatların güncellenmesi gerekiyor

Dolardaki düşüş sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatlarına yüzde 22 indirim

Dolardaki düşüş sonrası çiftçinin beklediği haber geldi! Gübre fiyatlarına yüzde 22 indirim

 Yeni sistemde parası olanı gariban mı fonlayacak? Merak edilen soruya AK Parti'den yanıt

Yeni sistemde parası olanı gariban mı fonlayacak? Merak edilen soruya AK Parti'den yanıt

 Türkiye yeni ekonomi modelini konuşuyor! İşte 10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemi

Türkiye yeni ekonomi modelini konuşuyor! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title