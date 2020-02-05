Matruşka yöntemi sigara kaçakçılığı

05.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:18

Adana polisi yaptığı bir operasyonda un çuvalının içine gizlenmiş başka bir çuvalın içinde 4 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığı önlemek için operasyon yaptı. Polisin yaptığı operasyonda bir araçta yapılan aramada bir torba bulundu. Polis torbanın içinde kaçak sigara olabileceğinden şüphelenip torbayı bıçakla kesti. Ancak torbanın içinden un çıktı. Polis unları temizlediğinde torbanın içinde başka bir torba olduğunu fark etti. O torbayı da çıkartıp ağzını açtığında içinden 4 bin 220 paket kaçak sigara çıktı. Polisin yaptığı diğer operasyonlarda ise piyasa değeri 440 bin lira olan 45 şişe kaçak içki, 2 bin 91 cinsel içerikli ürün, 500 adet kaçak puro, 240 paket kaçağı pipo tütünü, 94 kaçak cep telefonu ele geçirildi.



Polis olaylarla ilgili 8 zanlıyı gözaltına alıp sorgularından sonra adliyeye sevk etti. - ADANA

Kaynak: İHA