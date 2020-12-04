Matrix 4 ve Dune, aynı anda hem sinemalarda hem internette izlenecek

Warner Bros, yeni çıkacak tüm filmlerini aynı anda hem beyaz perdede hem de internette gösterme kararı alarak, Holywood stüdyoları ve ABD'deki sinema salonları arasındaki gerilimi artırdı.

Warner Bros, yeni çıkacak tüm filmlerini aynı anda hem beyaz perdede hem de internette gösterme kararı alarak, Holywood stüdyoları ve ABD'deki sinema salonları arasındaki gerilimi artırdı.

Kararla, bilim kurgu filmi Dune ve Matrix filmlerinin dördüncüsü sinemalarla birlikte HBO Max platformunda gösterilecek.

Genelde filmler, aylarca sadece sinemalarda gösterildikten sonra, internet platformlarında izlenebiliyordu.

Ancak koronavirüs salgını yüzünden çok sayıda sinema salonunun kapanması nedeniyle, stüdyoların gelirlerinde büyük bir azalma oldu.

Warner Bros, bu nedenle 2021'de çıkacak bütün filmlerin HBO Max'ta gösterileceğini açıkladı.

Yeni çıkacak Warner Bros filmleri arasında Godzilla vs Kong, Mortal Kombat ve The Suicide Squad'ın da olması bekleniyor.

Warner Bros daha önce de, büyük bütçeli Noel filmi Wonder Woman 1984'ün de hem HBO Max hem de sinemalarda gösterileceğini açıklamıştı.

WarnerMedia Studios'un Yönetim Kurulu Başkanı Ann Sarnoff salgın nedeniyle "yaratıcı çözümler" bulmak zorunda kaldıklarını söyledi ve "Hiç kimse bizim kadar filmlerin beyaz perdeye dönmesini istemiyordur" dedi.

ABD'li sinema salonları zinciri AMC de daha önce, şirketin filmlerini aynı gün hem internette hem de sinemalarda göstereceğini söylemesinden sonra, tüm Universal filmlerinin gösterimini yasaklamıştı.

İki şirket daha sonra anlaşmış ve filmlerin sinemalarda gösteriminden 17 gün sonra dijital platformlarda gösterilmesine karar verilmişti.