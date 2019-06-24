Matrix 4 Ciddi Ciddi Geliyor; Hem de Wachowski Kardeşler'le Birlikte

Warner Bros, Cyberpunk bilim kurgu serisi Matrix'i yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Yeni hilmi orijinal üçlemeyi çeken Wachowski Kardeşlerin yönetmesi bekleniyor. Başrolde ise Michael B Jordan yer alacak.

Filmin senaryosunu, The Incredible Hulk'tan tanıdığımız Zak Penn yapacak. Filmin yapımcı koltuğunda da Michale B Jordan oturacak. Aktör, Outlier Society Productions adlı bir yapım firması kurmuştu.

Filmin çekimlerinin 2020 yılının ilk yarısında başlaması bekleniyor. Chicago'da çekilecek olan filmin ekibi sessiz sedasız toplanıyor. Sanat yönetmeni Hugh Bateup da yeni filmde prodüksyon tasarımcısı olarak yer alacak. Filmin Matrix öncesinde mi yoksa sonrasında mı geçeceği, spinoff mu olacağı yoksa markayı komple sıfırdan mı başlatacağı bilinmiyor.

Daha önce yönetmen Chad Stahelski, Wachowskilerin dördüncü Matrix filmi için çalıştığının ipuçlarını vermişti. Daha sonra bu yorumların varsayımsal olduğu iddia edilmişti.