Matrakçı Nasuh" Sergisi Roma'da Açıldı

Osmanlı sanatkarı Matrakçı Nasuh'un şair, hattat ve nakkaş yönlerini anlatan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, Roma'da İtalyan sanatseverlerle buluştu.



Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından projelendirilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh Sergisi", Roma'daki tarihi Societa Geografica Italiana Vakfının kütüphanesinde açıldı.



Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı sergide, Nakkaş Sevim Ersoy'un liderliğinde 12 kadın sanatçının eserleri yer aldı.



Sergide, sanatçıların Matrakçı Nasuh'un "Beyan-ı Menazil Sefer-i Irakeyn" ve "Tarih-i Feth-i Şikloş Estergon ve İstol Belgrad" eserlerinde yer alan şehir haritalarından yapılan seçkiyi, birebir çini levhalar üzerine, Matrakçı'nın beyitlerinden yapılan seçkiyi divani hat levhalara, vasıflarının birkaçını da modern bir yorumla tuvale aktardığı 41 eser görücüye çıktı.



İtalyan sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergide bir ilk de yaşandı. Roma'daki sergide, yönetmenliğini Ali Sina Gürsu'nun üstlendiği, dünyaca ünlü Osmanlı tarihçilerinin görüşlerinin de yer aldığı "Matraki Bir Osmanlı Yıldızı" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.



Societa Geografica Italiana yetkilisi Simone Bozzato, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğinin katkılarıyla Roma'da hayata geçen bu sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.



-"Sıradaki duraklar: Washington ve Budapeşte"



UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanvekili Dr. Akif Kireçci, bu serginin, UNESCO'nun 2016-17 yılını "Matrakçı Nasuh Yılı" ilan etmesi sebebiyle UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun üyesi olan İKASD tarafından hazırlandığını belirterek, "40 dereceye yakın havada salonun hepsi doluydu. 20'ye yakın büyükelçi geldi. Sanatseverler katıldı ki bize gurur verdi bu durum." dedi.



Serginin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştiğini anımsatan Kireçci, "UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanvekili olarak ben de bu projeyi desteklemekten çok büyük onur ve memnuniyet duyuyorum. Bundan sonra Washington ve Budapeşte var. Oradan da Ankara'da Beştepe Külliyesi'ndeki bir sergiyle tamamlanacak bu sergi. Bu kültürel faaliyetler çok önemli. Bunların sayıları artarak devam etmesini arzu ediyorum." diye konuştu.



-"Doğunun da Vincisi: Matrakçı"



Sergi küratörü Beste Gürsu da, "Çok mutluyuz. Projenin devamı noktasında 8. durağımız Roma'ya kadar geldik. Bundan sonra 2 durağımız kaldı: Washington ve Budapeşte." şeklinde konuştu.



Gürsu, Roma'nın kendileri için büyük önem arz ettiğini dile getirerek, "Bugüne kadarki bütün çalışmalarda ve verdiğimiz bilgilerde, Matrakçı Nasuh doğunun da Vincisi olarak da adlandırılıyor. Bu, İtalyanların doğunun da Vincisi'ni görmesi açısından önemliydi. Ayrıca, eş zamanlı olarak ilk defa burada 'Matraki Bir Osmanlı Yıldızı'nın galasını yaptık. Çok güzel bir katılımımız var. Projeye destek veren herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir ekip işi. Herkes çok büyük özveriyle çalıştı." ifadelerini kullandı.



-"Türk kültürünün tanıtımı açısından çok önemli"



Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Mehmet Paçacı da, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, dünyayı gezen bir sergiyi bugün burada açtık. Bu gerçekten Türkiye'nin, Türk kültürünün, geçmişinin, tanıtılması bakımından çok önemli bir çalışma olmuş." diye konuştu.



Matrakçı Nasuh'un eserlerinin Türk kültürüne ait Çini üzerine uygulanmasının sergiyi daha da çekici kıldığını belirten Büyükelçi Paçacı, şunları kaydetti:



"Matrakçı Nasuh çok yönlü bir şahsiyet. Ürün verdiği her alanda önemli işler yapmış. Savaş sanatçısı olarak biliniyor ama aynı zamanda şiirleri var, matematikçi, aynı zamanda sultanlara birlikte gezerek, gittikleri şehirlerin harita resimlerini yapıyor ve bu resimler bugün için belge niteliğinde ve bunlar üzerinden bugün kaybolmuş birçok binanın tespit edilmesi mümkün olabilecek detayda ve hassasiyette."



Sergi küratörü Beste Gürsü, Societa Geographica Vakfı Başkanı Filippo Bencardino'ya ev sahipliklerinden ötürü teşekkür plaketi verdi.



"Matrakçı Nasuh" sergisi Roma'da 28 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek.