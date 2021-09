Matrak NFT Games, 180 Milyar Dolarlık Dünya Oyun Pazarına Göz Dikti

Matrak Nft Games yerli girişim olarak Türkiye'de doğup, global bir ses getirmeyi hedefliyor. Şirket "Oynadıkça-Kazan" modelini benimsemekte. İnsanlara Oyunlar vasıtasıyla para kazandırmayı ve kriptoları eğlenirken öğretmeyi hedefliyor.

NFT'ler ile "Oynadıkça-Kazan"

NFT'ler (Emsalsiz tokenler) dijital sertifikalar olarak blok zincirden faydalanan benzersiz ve taklit edilmez dijital nesnelerdir. NFT'leri kullanarak oyun oynama fikri son bir senedir çok revaçta, yükselen bu fikri insanların dünya çapında değerlendirmeye başlaması, Oynadıkça-Kazan modeline işlenebilir alan sunuyor. Bu model oyuncuların nakdi kazanç elde ettiği ana iş modelidir. Matrak oyunlarının teorik kurgusu 'kazan-kaybetme' ilkesini benimsiyor. Detaylar için; https://matrak.io/

180 Milyar $'lık dünya oyun pazarına hitap ediyor

Dijital oyun piyasası günümüzün en hızlı yükselen piyasalarından biri haline geldi. Bu piyasayı genişletmek ve değerlendirmek için her gün yeni uğraşlar doğuyor, Matrak Games bu sektörde geniş kitlelere finansal okuryazarlığı eğlenceli oyunlarla öğretmeyi hedeflemekte.

Matrak Tokenön satışı ve listelenmesi lider fan token borsası Bitçi üzerinden yapılıyor

15 Eylül'de başlayan MTRK Token satışı belirlenen hedefin büyük bir çoğunluğuna ilk 24 saat içerinde ulaştı. 21 Eylül'de sona erecek olan ön arz 150 Milyon adet olup, toplam arz 23 Eylül'de Bitçi Borsası üzerinde listelenmek üzere toplam 500 Milyon adettir. Token ön satışı ve borsa işlemleri için;

https://www.bitci.com/matrak

Matrak Oyun Stüdyosu Ekosistemi

Matrak Games şu anda biri yurt dışında olmak üzere 5 oyun stüdyosu ile partnerlik anlaşması gerçekleştirdi. Ayrıca 5 yeni stüdyo ile de görüşmeler devam etmekte, yakında uzak doğu temelli, büyük bir oyun stüdyosu ile de ortaklık planlanıyor. Matrak Games'in partner oyun stüdyoları casual, hyper-casual, hybrid-casual oyunlar üzerine uzman mobil ve web tabanlı oyun geliştirme stüdyolarından oluşuyor.

Matrak NFT Games dijital oyun meraklılarını ve kripto yatırımcılarını buluşturacak

Kripto dünyası ve blok zincir teknolojisine dayalı oyunlaştırmanın etkisi günümüz dünyasında alışıldık bir meta haline geldi, bu dünyanın yeni trendi NFT'ler ise öngörülemeyen bir şekilde ilgi görüyor. Günümüzün en büyük ve güçlü pazarlarından biri olan dijital oyun pazarı ve geleceğin teknolojisi NFT'leri Matrak Games'te bulabilirsiniz.

Afsar Akal - Matrak NFT Games CEO

"Matrak Games olarak globalde 180 Milyar Dolar büyüklüğe sahip Dijital Oyun pazarına Türkiye'den blok zincir tabanlı bir yerli oyuncu olarak giriyoruz. Yerli kripto para borsalarından kendi blok zincir ağıyla taraftar token arzlarında lider konumdaki Bitci.com ile yaptığımız uzun vadeli işbirliği anlaşmasıyla, #GameFi sektöründe Bitci ekosistemindeki taraftar tokenler ve bunlara ait NFT'ler ile dijital oyunlar geliştirerek finansal okuryazarlığı eğlenceli şekilde öğreten, oynadıkça da kazandıran global bir oyuncu olmayı hedefliyoruz."

Aklınıza gelen tüm sorular için

Tüm sorularınızı Matrak NFT Games uzman ekibi ve üst düzey yöneticileri Telegram kanalında yanıtlıyor; https://t.me/MatrakTurkiye

