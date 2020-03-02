Matlı, TÜRİB Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçildi
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'ne seçildi.
02.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:15
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'ne seçildi.
Kaynak: Dunya.com