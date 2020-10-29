Matlı: "Macron özür dilemelidir"
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Matlı: "Macron özür dilemelidir"

29.10.2020 14:16 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:19
Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 'ifade özgürlüğü' adı altında yaptığı İslam ve Türkiye karşıtı açıklamalarını sert bir dille kınayarak, Macron'un...

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 'ifade özgürlüğü' adı altında yaptığı İslam ve Türkiye karşıtı açıklamalarını sert bir dille kınayarak, Macron'un özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Tarihi sömürgecilikle, insan hakları ihlalleri ve soykırımla dolu olan Fransa'nın, Avrupa'da artan ırkçılığın ve İslam karşıtlığının merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Özer Matlı, "Batı'nın sözde en medeni ülkesi Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 'ifade özgürlüğü' adı altında İslam ve Müslümanlara yönelik hakaretlerini kabul etmemiz asla söz konusu olamaz. Libya'da, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kaybeden Macron, siyasi beceriksizliğini İslam ve Türk düşmanlığı yaparak unutturmaya çalışmakta, bu tür saldırılarla ülkesindeki ırkçıların sempatisini kazanarak sözüm ona siyasi güç toplamayı amaçlamaktadır" dedi.

"Fransa Cumhurbaşkanı İslam dünyasından özür dilemeli"

Başta Fransa olmak üzere batılı siyasilerin Müslümanları kışkırtmaktan bir an önce vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Özer Matlı, "Hiç kimse bizden yüce dinimiz İslam'a ve ülkemize yönelik bu tür alçak saldırılara karşı sessiz kalmamızı beklemesin. Avrupa'nın neofaşist, hasta zihniyetli yöneticilerine karşı tepkimizi en sert şekilde göstermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda yapmış olduğu çağrıyı destekliyoruz. Eğer Fransa, Türkiye'ye ve Türk ürünlerine karşı herhangi bir negatif tavır sergilerse, bizim de buna misliyle karşılık vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Fransa Cumhurbaşkanı aklını başına toplayıp İslam dünyasından özür dileyene kadar, üyelerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı Fransız mallarını boykot etmeye davet ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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