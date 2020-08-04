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Matlı: "KDV indirimleri fiyatlara yansımalı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın arife günü açıkladığı vergi indirimi kararının pozitif yankıları devam ederken, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, indirimlerin fiyatlara...

Matlı:
04.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:37

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın arife günü açıkladığı vergi indirimi kararının pozitif yankıları devam ederken, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, indirimlerin fiyatlara yansıması gerektiğini vurguladı.

Hizmet başta olmak üzere pek çok sektör koluna adeta 'can suyu' olan KDV indirimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Özer Matlı, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın, bayramın hemen öncesinde açıkladığı vergi indirimleri ile iş yeri kiralarında uygulanan stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesi müjdesi, pandemi nedeniyle oldukça zor günler geçiren esnafımız için bayram hediyesi olmuştur. İndirimlerin yıl sonuna kadar devam edecek olması piyasayı rahatlatacağı gibi ekonomideki toparlanma sürecine de ivme kazandıracaktır. Buna paralel olarak, TOBB'un başını çektiği iş dünyasının taleplerinin dikkate alınarak yapılan bu düzenlemeler, bizi de son derece memnun etmiştir. Ancak burada dikkat çekmek istediğim önemli bir husus var;o da başta turizm, yeme-içme gibi sektör kollarına getirilen bu vergi indirimlerinin fiyatlara da yansıtılması gerektiğidir. Bu noktada,gerekli denetimlerin titizlikle gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

"İş dünyası kaldığı yerden koşmaya hazır"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin 1 ay daha uzatılması kararından da memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Matlı, "İş dünyası olarak beklentimiz,kısa çalışma ödeneğinin en azından yıl sonuna kadar devam ettirilmesi yönünde. Hükümetimizin bu süreçte sektörlere yönelik yaptığı müdahalelerin olumlu sonuçlar verdiğini, son dönemdeki verilere baktığımızda görebiliyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği de zor günler geçiren sektörlere bir nebze nefes aldırmıştır. Normalleşme süreciyle birlikte, pek çok sektörde pandemi kaynaklı oluşan kayıplar ciddi oranlarda düzelmeye başlarken, piyasadaki mevcut vergi ve SGK primlerinde yapılandırılmaya gidilmesi ile sicil affı taleplerini de destekliyoruz. İnsanlar, pandemi sürecinde oldukça zor şartlarda ayakta kalabilmek için mücadele ediyorlar. Her şeyin yeni düzende sıfırlandığı, herkesin birbirini affettiği böylesi bir dönemde, biz de hükümetimizden bu konularda toplum lehine bir karar almasını istiyoruz. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden önümüzdeki dönemde bu yönde bir karar çıkar ve bizde iş dünyası olarak kaldığımız yerden koşmaya devam ederiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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