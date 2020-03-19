Matlı: "İstikrar kalkanı paketi ekonomiye nefes oldu" Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destek paketini değerlendirdi.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destek paketini değerlendirdi.

Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısında alınan tedbirlerin iş dünyasını memnun ettiğini belirterek kararların ülkemize hayırlı olmasını dileyen Başkan Özer Matlı, "Koronavirüsün dünya üzerinde etkileri devam ediyor. Dünya bir taraftan sağlık imtihanı verirken, bir taraftan da ekonomi sınavını veriyor. Giderek daha da küreselleşen dünyada salgın hastalıklar sadece insandan insana değil, piyasalardan piyasalara da bulaşıyor. Türkiye koronavirüsle olan sınavını başarıyla veriyor. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi de yerinde ve zamanında yapılmış müdahaledir" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok iş alanının faaliyetlerini geçici olarak yavaşlattığının altını çizen Matlı, "Üretim ve istihdam sağlayan birçok işletme süreçten etkilenmiştir. İşletmelerin finansman ihtiyacını karşılayacak, kredilerini erteleyecek, yeni finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak ve istihdamın devamını sağlayacak düzenlemelerle ihracatçının desteklenmesi ve bazı sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi iş dünyasını memnun etmiştir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbir paketi, üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacaktır. Ayrıca iş dünyası olarak gelecekte etkilenebilecek sektörler içinde ihtiyaç halinde hükümetimize taleplerimizi iletmeye devam edeceğiz" dedi.

Bursa Ticaret Borsası'nın bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yeni tip koronavirüs tehlikesinin atlatılma sürecinde devletinin yanında yer alarak üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Başkan Matlı, "Kamu-özel sektör iş birliği ve dayanışmasıyla, bütün paydaşların birbirine empati ve anlayış göstermesi ve hükümetimizin destekleriyle bu zorlu sürecin en az hasarla atlatılacağına inanıyoruz. Biz iş dünyası olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletin her kademesindeki bütün yetkililerimize, koronavirüse karşı alınan tedbirler için teşekkür ediyor, üretimin ve ihracatın devamı, istihdamın korunması ve işletmelerimizin uluslararası rekabette geri kalmaması açısından ekonomik istikrar kalkanı paketini önemli ve yerinde buluyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA