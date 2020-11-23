Matlı: "Girişimcilerimizi pandemi sonrası yeni dünya düzenine hazırlamalıyız"

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), dijitalleşme ve e-ticaretin çok daha öne çıktığı pandemi sürecinde, girişimcilere yol gösterici olmaya devam ediyor.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), dijitalleşme ve e-ticaretin çok daha öne çıktığı pandemi sürecinde, girişimcilere yol gösterici olmaya devam ediyor. Global Girişimcilik Haftası kapsamında, Bursa Ticaret Borsası çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Genç Girişimciler Kurulu koordinasyonunda kurulan "İstasyon Bursa" tarafından düzenlenen 'O Geri Dönüşü Olmayan Yola Atlayın' webinar programının konuğu, Girişimci Kadir Köymen oldu.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilcisi ve TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Özmen, Bursa TB Genel Sekreteri Fehmi Yıldız ve Bursa TB Genel Sekreter Yardımcısı Hande Ceylan'ın da katıldığı programa, girişimciler ve girişimci olmak isteyenler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte katılımcılarla tecrübelerini paylaşan ve başarı hikayesini anlatan Kadir Köymen, girişimcilik ekosisteminin ipuçları hakkında önemli bilgiler verdi.

"Z kuşağı Türkiye'yi farklı bir noktaya taşıyacak"

Programın açılışında konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, teknolojideki gelişmelerle hızlı bir dönüşüm geçiren dünyada, iş yapış şekillerinin de klasiğin çok dışına çıktığını vurguladı. 'Z kuşağı' dediğimiz yeni neslin bilgiyi özümseyen, teknolojiyle iç içe geçmiş farklı düşünce ve iş yapısına sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Özer Matlı, "Ülkemiz, hızla yaşlanan batı dünyası ile her geçen gün daha fazla gelişen doğu arasında, mevcut genç nüfusu ile önemli bir köprü görevi üstleniyor. Türkiye bugün, girişimci olmak isteyen herkese daha önce hiç olmadığı kadar büyük fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla, küreselleşme sürecinde yaşanan hızlı değişimi kendi lehlerine çevirmeyi başarabilen yeni neslin, yeni dünya düzeninde ülkemizi çok farklı bir noktaya taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Yeni dönemde yazılım ve lojistik ön planda olacak"

Globalleşmenin bir sonucu olarak mevcut ihtiyaçların sürekli bir değişim içerisinde olduğunu ifade eden Başkan Özer Matlı, başarılı olmak isteyen girişimcilerin gelişmelere hızla ayak uydurması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Matlı, "E-ticaret uygulamaları başta olmak üzere bugün popüler olarak kullandığımız pek çok uygulama, bir dönem sonra belki değerini tamamen yitirecek ve yok olacak. Bu nedenle, özellikle kendini sürekli geliştiren, yazılım ve lojistiğe daha fazla önem gösteren girişimciler ve işletmeler, yeni dünya düzeninde bir adım önde olacak. Burada iş dünyası olarak bizlere düşen en önemli görev de vizyoner bakış açısına sahip girişimcilerimizi, pandemi sonrası oluşacak yeni döneme en iyi şekilde hazırlamaktır. Başta çatı kuruluşumuz TOBB olmak üzere Bursa Ticaret Borsası olarak çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz" dedi.

"Gençlerin yüzde 70'i girişimci olmak istiyor"

Bursa Ticaret Borsası'nın konuğu olan Girişimci Kadir Köymen ise sinema sektörüyle başladığı girişimcilik hikayesine, 2015 yılından bu yana sosyal medya platformları üzerinden gençlere girişimcilik ekosistemi hakkında tavsiyelerde bulunarak devam ettiğini söyledi. Girişimcilik kavramının son 10 yılda ön plana çıktığını belirten Köymen, "Yakın geçmişte yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'deki gençlerin yüzde 70'i, imkan verilmesi halinde kendi işini kurmak, girişimci olmak istiyor. Oysa Almanya gibi gelişmiş ülkelerde bu oran sadece yüzde 30. Bu nedenle, gençlerimizin girişimcilik konusunda doğru bir şekilde yönlendirilmeye çok daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Başarılı olmanın ilk şartı insanı merkeze almak"

Öncelikle yapılması gerekenin çalışma kültürünü doğru anlamak olduğunu kaydeden Köymen, "Yaptığımız işi sevmemiz kadar, karşımızdaki insanların da ortaya çıkardığımız ürünü sevmesi, benimsemesi oldukça önemli. Dolayısıyla başarılı olmak için yapılacak ilk şey, belli bir misyon dahilinde insanları merkeze alacak bir çalışma yürütmek ve 'İnsanlar ne istiyor, ben onların hayatını kolaylaştırmak için ne yapabilirim?' sorusunun yanıtını doğru vermek olacaktır" dedi.

"Hata yapmaktan korkmayın"

Girişimci adaylarına tavsiyelerde de bulunan Kadir Köymen, hedef kitleye doğru hitap etmek için mutlaka gözlem yapılması gerektiğini vurguladı. İnsanların yalnızca doğruyu yaptıklarında kazanç elde edecekleri sistemlerin kurulması gerektiğinin altını çizen Köymen, "Ancak hata yapmaktan da korkmamalıyız. Çünkü kendimizi ancak hata yaptıkça geliştirebiliriz. Oturup mazeret üretmek yerine, ortaya iyi bir ürün çıkarmak için kendimizi sürekli zorlamalı ve yenilemeliyiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı