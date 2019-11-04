Matlı: "Bursa E Tipi Cezaevinde tarım iş kolu açıldı"

04.11.2019 10:58

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tarım faaliyetlerinin yürütüldüğü sera ve açık alanlarda incelemelerde bulundu.



Adalet Bakanlığı İş Yurtları Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında açtığı mesleki eğitim konusundaki iş kollarını çok önemsediklerini belirten Başkan Matlı, "Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu hükümlüler, fırın, tekstil, kantin, fotoğrafhane, terzihane ve 20'ye yakın benzer atölyelerde çalışarak ceza sürelerini ülke ekonomisine katkı sağlayarak geçiriyor. Bu tarz çalışmalarla cezaevlerinde çalışan hükümlüler hem bir meslek sahibi oluyor hem de kendi ihtiyaçlarını karşılayarak yakınlarından yardım almadan ceza sürelerini dolduruyor" dedi.



Sadece Bursa'da değil tüm Türkiye'de tarımı çok önemsediklerini ifade eden BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Üreterek büyümeliyiz, tarım Türkiye'nin olmazsa olmazı. Bugün Ülkemizde ekilip dikilmeyen her karış topraktan biz kendimizi sorumlu tutuyoruz. Bu sorumluluğumuzun gereği olarak hedefimiz topraklarımızı çiftçimizle buluşturmak, tarımı teknoloji ile harmanlamak ve katma değerli üretim yaparak ekonomimize katkı sağlamak" diye konuştu.



Başkan Matlı, "Bursa E Tipi Cezaevindeki hükümlülerin, yaptırdığımız serada üretmek için çabalaması, toprakla uğraşması bizler için son derece kıymetli. Ayrıca hükümlü kardeşlerimizin bu sezon yaklaşık 6 ton ürün alarak, ticari hayata katkıda bulunmaları ve cezaevinden tahliye olduktan sonra da tarımla uğraşarak geçimlerini sağlamak istemeleri bizleri son derece memnun etti ve umutlandırdı. Ayrıca bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin bir de toplumsal boyutu var. O da bu alanlarda çalışan hükümlü kardeşlerimiz tahliye olduktan sonra da toplumsal hayata daha kolay adapte oluyor, daha kolay iş buluyor ve en önemlisi de yeniden suç işleme oranları önemli ölçüde düşüyor" şeklinde konuştu.



Tüm Türkiye'de yapılan tarım iş kolu faaliyetlerinde olduğu gibi Bursa E Tipi cezaevi mahkümları bu hasat döneminde, serada domates, salatalık, biber ile açık alanda bamya, oturak domates, patlıcan ekimi gerçekleştirilirken, toplam 4 bin 800 adet fidan ve 2,5 dönüm araziye de bamya ekti. Ekim dikimi yapılan ürünlerde Kimyasal ilaç kullanılmadı. - BURSA

Kaynak: İHA