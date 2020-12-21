Matkapla delinen mermi patladı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Matkapla delinen mermi patladı: 2 yaralı

21.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:20
Matkapla delinen mermi patladı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta koltuk döşemecisinin, ikinci el aldığı kanepede bulduğu mermiyi matkapla delmeye çalışması sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta koltuk döşemecisinin, ikinci el aldığı kanepede bulduğu mermiyi matkapla delmeye çalışması sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki döşemecide meydana geldi. Koltuk döşemeci M.T. (34) ikinci el olarak aldığı koltuğun içerisinde bir mermi buldu.

M.T. koltukta bulduğu mermiyi matkapla delmek istediği sırada matlama meydana geldi. Patlamada sırasında M.T. elinden ve göğsünden yaranırken, yanındaki çırağı F.A.P. (13) ise göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan M.T. ve F.A.P sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Matkapla delinen mermi patladı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Seda Bakan Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Ali Şansalan Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Matkapla delinen mermi patladı: 2 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:21:58. #1.14#
title