Matkap Çalan Hırsızlar Yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir iş yerinden matkap çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir iş yerinden matkap çalınması üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda iş yerindeki zımba makinesi ile matkapların Y.Y., İ.H.Y. ve N.D. isimli şahıslar tarafından çalındığını belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılardan Y.Y. ve İ.H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken N.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA