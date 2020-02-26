Mathletic 2020 başvuruları başladı…

26.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:43

Türkiye genelindeki devlet ve özel okullarda öğrenimine devam eden 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12.sınıf düzeyindeki öğrencilerin katılımına açık ve ücretsiz olan yarışma, çocukların matematik dersi akademik bilgi seviyelerinden bağımsız olarak matematik yeteneklerini ortaya çıkartmak, beden matematikleri hakkında farkındalık oluşturmak, bu farkındalığa sahip öğrencileri tespit ederek farkındalıklarını geliştirmek, ödüllendirmek ve yaşam boyu kullanabilmelerini teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan Marka Tescil Belgesi ile ülkemizde tescil edilmiş ilk matematik yarışması olan Mathletic'in 1.Etabı 7 Mart 2020 Cumartesi Teorik Yazılı/Test Etabı şeklinde Mektebim Koleji kampüslerinde gerçekleştirilecek. Teorik sınavda öğrencilere kendi bilişsel düzeylerine uygun, ancak öğrenim görmekte oldukları düzeyin matematik dersi kazanımlarından bağımsız, "Sayısal Algoritmalar ve Mantık Örgüsü" üzerine kurgulanmış çoktan seçmeli 30 soru yöneltilecek. Teorik Sınav Etabında kendi düzeylerinin ulusal sıralamasında ilk 12 arasında yer alan öğrenciler (toplamda 60 öğrenci) Final Etabına katılmaya hak kazanacak.

18 Nisan 2020 Cumartesi günü 2.Etap Final kısmı düzenlenecek olan matematik yarışması ise Beden Matematiği Farkındalık Etabı olarak, TAF Ataköy Atletizm Salonunda gerçekleşecek. Bu aşamada finale kalan öğrencilere dört farklı atletizm dalında (Sürat Koşusu, Uzun Atlama, Gülle Atma, Roket Atma) beden matematiği farkındalık testleri uygulanacak. Katılımcıların en yüksek skorları elde etmesinden öte bedensel yetenekleri hakkındaki farkındalıklarını ve bedensel niteliklerini ne ölçüde tahmin edebildiklerinin ölçüleceği final etabını, TAF Profesyonel Hakemleri tarafından yönetilecek ve yarışma kuralları o atletizm dalının kurallarına tabi olacak.

Kaynak: Bültenler