MATHAP' dan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek

15.10.2019 12:44

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destekte Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformundan (MATHAP) geldi.



Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Yönetim Kurulu İhsan Akın, yaptığı açıklamada,"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin birliği beraberliği sınır güvenliğimiz için alınan terör örgütleri operasyon kararlarının maddi ve manevi olarak her türlü yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ülkemizin güvenliği için hayati önem taşıyan barış koridorunun oluşturulması için Suriye milli ordusu ile birlikte Türkiye'mizin güney sınırında mazlum halkların mağduriyetlerinin önüne geçmek, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın sonuna kadar destekçisi olduğumuzu, her anlamda ve her alanda ölürsek şehit, kalırsak gazi, oluruz anlayışı ile canının ve kanının son damlasına kadar görev yapan güvenlik güçlerimizin her zaman yanlarındayız" dedi.



Avrupa ve Arap birliğine de tepki gösteren Akın, "Şu ana kadar ilçe, belde, köy olmak üzere 100 'e yakın yerleşim yerinin terörden temizlenerek, gerçek ev sahiplerine bırakılan Barış Pınarı Harekatın da, vatan toprakları bölünmesin diye mücadelesini verip, şehit olan tüm kolluk kuvvetleri ve sivil vatandaşlarımıza yüce Allahtan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaklaşık 40 bin üye 250 bin kişilik Tarım platformu ailesi olarak her zaman ülkemiz, devletimiz, bayrağımız ve ezanımız için canımız, kanımız, malımız ile savaşmaya her zaman hazırız. Bu bağlamda sözde Arap birliği, Avrupa birliği, ABD ve teröre destek veren tüm devletleri kınıyor. Bir gün besledikleri bu sülüklerin kendi kanlarını da emeceklerini buradan hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.



Akın, ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medyadaki paylaşımından dolayı kınadıklarını da belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA