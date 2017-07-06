Mathap 15 Temmuz'da Yine Meydanlarda Olacak

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde MATHAP olarak yine meydanlarda olacaklarını söyledi.



MATHAP Başkanı İhsan Akın, yaptığı basın toplantısında 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yapacakları program hakkında bilgiler verdi.



14-15 Temmuz tarihlerinde, Millet Meydanında, program yapacaklarını aktaran Akın, "15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına bütün yetiştiricilerimizi, çiftçilerimizi, üreticilerimizi ve bütün vatandaşlarımızı bu programa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Ülke üzerinde birçok oyun oynandığını ifade eden Akın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "15 Temmuz gibi böyle bir talihsiz olayın bir daha yaşanmamasını yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Yaklaşık 250 tane şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayrıca binlerce gazimiz var, gazilerimize de Allah'tan şifa diliyoruz. Bizim, ülkemiz için, geleceğimiz için yapmamız gereken şey, içimize nifak sokmaya çalışan terör örgütlerine imkan vermeden birlikteliğimizi korumaktır. Sağcısı, solcusu hep bir olacağız, birlikte olacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA