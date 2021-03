MATH Coin nedir? Güncel MATH Coin yorum ve grafiği

MATH bugünkü fiyatı ₺18,09 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺24.227.436 TRY. MATH son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #234, piyasa değeri ₺2.068.567.580 TRY. Dolaşımdaki arz 114.356.164 MATH coin ve maksimum seviyede. 200.000.000 MATH coin.

MATH COİN NEDİR?

MATH kendisini MathWallet, MATH VPOS Pool, MathDEX, MATH dApp Store, MATH Staking, MATH Pay ve MATH Chain'den oluşan tek noktadan bir kripto çözüm platformu olarak tanımlıyor. Math Wallet, zincirler arası token değişimini ve çok zincirli bir dApp mağazasını destekleyen çeşitli kripto varlıkların depolanmasını sağlayan çok platformlu (mobil/ masaüstü/ donanım) evrensel bir kripto cüzdanıdır.