Mateus Uribe'nin Club Leon'a Gönderdiği Füze
Kolombiyalı orta saha Mateus Uribe, Club América'nın Club Leon'u 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atıyor. 2. golünde ceza sahası önünde buluşan Uribe, rakip takım kalecisini avlıyor ve muhteşem bir gol atıyor.
05.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:21
Kolombiyalı orta saha Mateus Uribe, Club América'nın Club Leon'u 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atıyor. 2. golünde ceza sahası önünde buluşan Uribe, rakip takım kalecisini avlıyor ve muhteşem bir gol atıyor.
Kaynak: Dugout
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