Mateus Uribe'nin Club Leon'a Gönderdiği Füze

05.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:21

Kolombiyalı orta saha Mateus Uribe, Club América'nın Club Leon'u 2-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atıyor. 2. golünde ceza sahası önünde buluşan Uribe, rakip takım kalecisini avlıyor ve muhteşem bir gol atıyor.