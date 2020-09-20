MaterChef Türkiye 19 Eylül kim eleme adayı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu?
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MaterChef Türkiye 19 Eylül kim eleme adayı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu?

19 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

MaterChef Türkiye 19 Eylül kim eleme adayı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu?
20.09.2020 00:30 | Son Güncelleme: 20.09.2020 00:43

MasterChef Türkiye bu akşam 9 eve konuk oldu. Mavi takımın kazandığı yarımada dokunulmazlığı kim kazanacak? Gece sonunda bir kişi eleme adayı olacak. Peki, MaterChef eleme adayları kimler?

7 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireyse dokunulmazlık oyununu Eray kazandı. Eray eleme adayı olarak Tanya'nın adını söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Selim, Sefa ve Tanya Serhat, Özgül ve Berker oldu.

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