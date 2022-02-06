Mateos: "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mateos: "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı"

İhlas Haber Ajansı, Suat Metin - Spor
 - Güncelleme:

- Mateos: "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ve Galatasaray karşısında 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı" dedi.

- Mateos: "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ve Galatasaray karşısında 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. Haftasında Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, karşılaşmayı değerlendirdi. Çok değerli bir teknik ekip ve takıma karşı iyi bir mücadele ettiklerini belirten Mateos; "Galibiyetin tadı damağımızda kaldı. Sahada çok iyi işler yaptık. Rakibimiz iki isabetli şut atabildi. Fırsatlar bulan bizdik. Sahadan da bugün üzülerek ayrılan taraf biziz. Çünkü 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Mateos: Galibiyetin tadı damağımızda kaldı

Mateos: Galibiyetin tadı damağımızda kaldı

Mateos: Galibiyetin tadı damağımızda kaldı

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title