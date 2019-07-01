Mateo Kovacic Chelsea için İşaretler

Real Madrid C. F. ve Chelsea FC, Mateo Kovacic'in devri üzerine bir anlaşmaya vardılar. Kulüp, bu yıl boyunca gösterdiği taahhüt, profesyonellik ve bu yıl boyunca göstermiş olduğu örnek davranış için Kovaciç'e teşekkür eder ve bu yeni bölümde en iyi dileklerini sunar.

Real Madrid C. F. ve Chelsea FC, Mateo Kovacic'in devri üzerine bir anlaşmaya vardılar. Kulüp, bu yıl boyunca gösterdiği taahhüt, profesyonellik ve bu yıl boyunca göstermiş olduğu örnek davranış için Kovaciç'e teşekkür eder ve bu yeni bölümde en iyi dileklerini sunar.

Kaynak: Dugout

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