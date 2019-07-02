Mateo Kovacic'in Chelsea İçin En İyi Anları

2018-19 sezonunda Chelsea'deki kredi büyüsü sırasında orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in en iyi anlarını görün. Hırvat, şimdi Real Madrid'den geçişini tamamladıktan sonra kulüp için kalıcı olarak imza attı.

2018-19 sezonunda Chelsea'deki kredi büyüsü sırasında orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in en iyi anlarını görün. Hırvat, şimdi Real Madrid'den geçişini tamamladıktan sonra kulüp için kalıcı olarak imza attı.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.