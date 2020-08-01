Matematik öğretmeni çift, azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için pedal çeviriyor Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan bisiklet tutkunu çift, kızlarıyla Türkiye'deki azalan suyun önemine ve su kaynaklarına dikkat çekmek için Meke Gölü'nün etrafında pedal çevirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan bisiklet tutkunu çift, kızlarıyla Türkiye'deki azalan suyun önemine ve su kaynaklarına dikkat çekmek için Meke Gölü'nün etrafında pedal çevirdi.

Türkiye'deki azalan suyun önemine ve su kaynaklarına dikkat çekmek için 24 Temmuz'da Beyşehir Gölü'nde pedal çeviren çift, kızlarıyla birlikte Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'ne geldi.

İpek Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, su farkındalığı, su tasarrufu konularını gündemde tutmak istediklerini dile getirdi.

Yolculuğa 2 kızlarıyla çıktıklarını ifade eden Şen, amaçlarının mümkün olduğunca çok kişiye seslerini duyurmak olduğunu belirtti.

Bugüne kadar 27 gölü gezdiklerini ifade eden Şen, şunları kaydetti:

"Toplam 50 gölü gezeceğiz. Küresel iklim değişikliği ve kuraklık gibi sebeplerle azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için 'Suyun izinde göller projesi' üretip yola çıktık. Proje ile göllerin etrafında bazılarında bisikletleriyle pedal çevirerek tam, bazılarında yarım tur atıyoruz. Bu şekilde doğal oluşumlu 50 göle ulaşıp, onların durumlarını yerinde inceleyip, kuraklık sorununa dikkat çekmek istiyoruz. Bunun için 4 kişilik ailemiz ile yollardayız. Gittiğimizi yerlerde çok güzel tepkiler alıyoruz. Kuruyan gölleri insanlara gösterdiğimiz zaman onlar da şaşırıyorlar ve üzülüyorlar. Hep birlikte farkındalık oluşturarak su sorunun üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum."

Meke Gölü'nün dünyanın nazar boncuğu olduğunu dile getiren Şen, "Dünyada iki örneği var. Birisi biz de ama kurumuş. Eskiden bu gölde yüzülürmüş. Şimdi kurudu, kimse uğramıyor, gelmiyor. Yeraltı suyu çekilmiş. Yağmur suları bu güzle gölü kurtarmaya yetmez. Gezdiğimiz gördüğümüz yerleri gözlemlerimizi öğrencilerimize aktaracağız. Yakın çevre okullarda bilgilendirmeler yapıp, seminerler düzenleyeceğiz. Kitapçık hazırlayarak gördüklerimizi anlatmak istiyoruz. Buradan Van'a kadar devam edeceğiz. En son Van Gölü, ardından Çıldır Göllerini ziyaret edeceğiz." diye onuştu.

Kaynak: AA