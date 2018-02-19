Matematik Müzesi Tırı" Suriyeli Çocuklarla Buluştu

Yunus Emre Enstitüsünün, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlattığı Türkiye Bilimsel ve Akademik İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında oluşturulan "Matematik Müzesi Tırı", Gaziantep'in Nizip ilçesinde konteyner kentteki çocukları bir araya getirdi.

İçerisinde 35 özel matematik formül istasyonu ile sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimi sunan dijital fotoğraflara üç boyutlu efekt yerleştirme teknikleriyle matematiğin anlatıldığı tır, Nizip ilçesindeki konteyner kentte geldi.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren Suriyeli öğrenciler, burada matematik ile ilgili anlatımları izleyip, farklı etkinliklerin yapıldığı alandaki dev ekranda çizgi film izledi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, burada yaptığı açıklamada, matematik tırını yurt dışına götürmeden önce Türkiye'deki kamplarda kalan Suriyeli misafirlerin eğitim gören çocuklarıyla buluşturduklarını söyledi.

Çalışmanın öğrencilere bilimi sevdirmek ve analitik düşünmelerini sağlamak amaçlı olduğunu vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"Matematik müzesi tırı şu ana kadar farklı noktalarda 10 bin öğrenciye ulaşmış oldu. Burada öğrencilerimiz matematiği keşfederek ve dokunarak öğreniyorlar, böylelikle yeni bir tecrübe ediniyorlar. Nizip'te misafirlerimizin çocukları da bu çalışamadan faydalanacaklardır. Suriyeli çocuklarla buluşturma sebebimiz ise ülkelerindeki olayların kendilerinde bıraktıkları izleri silmek ve bilimi rehber edinerek üretebileceklerini göstermektir."

Kudüs Üniversitesi Halk Sağlığı Dekanı Motasem Hamdan ise çocuklara matematiği sevdirmek amacıyla hayata geçirilen uygulamanın kendisini çok etkilediğini belirtti.

Söz konusu uygulamanın Filistin'de de hayata geçirildiğine değinen Hamdan, uygulamanın yararını gördüklerini ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Kaymakam Kemal Şahin ile diğer ilgililer de katıldı.