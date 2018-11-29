Matematik Müzesi Kayseri Bilim Merkezi'nde

Tales Matematik Müzesi Kayseri Bilim Merkezi'ne geliyor. Etkinlik kapsamında 4-8 Aralık tarihleri arasında çeşitli faaliyetler yapılacak.

Günlük hayattaki matematiğin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun istasyonlarla matematiği, soyut olmaktan çıkartıp somut hale getirerek bireylerin matematiğe dokunmalarını sağlayan Tales Matematik Müzesi ve QNB Finansbank işbirliği ile gerçekleştirilen "QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tır"ı Kayseri Bilim Merkezi'ne geliyor.

Proje kapsamında 4-8 Aralık tarihleri arasında Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde etkinlikler gerçekleştirilecek. 8 - 14 yaş arası öğrencilerin ücretsiz olarak Matematik Müzesi materyallerini tanıması, matematiği keşfederek öğrenmesi ve atölye çalışmaları ile öğrendiklerini eğlenerek pekiştirmesi amaçlanan etkinlikler belirtilen tarihlerde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Her saat 60 ile 80 kişi arasında değişen gruplar dönüşümlü olarak uzman eğitmenler tarafından verilen sunuma katılarak atölye çalışması gerçekleştirilecek. Etkinliklere katılmak isteyenler Kayseri Bilim Merkezi'nden randevu alabilecek. - KAYSERİ