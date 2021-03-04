"Matematik Başarısını Artırma Projesi"nin toplantısı yapıldı

Konya'da LGS (Liselere Geçiş Sistemi) hazırlık sürecindeki 8. sınıf öğrencilerinin matematik derslerindeki akademik başarılarının artırılması amacıyla hazırlanan "Matematik Başarısını Artırma Projesi"nin toplantısı, video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya, pilot uygulamanın yapıldığı projenin il yürütme kurulu üyesi matematik öğretmenleri katıldı.

Büyük, konuşmasında, Konya ÖDM (Ölçme Değerlendirme Merkezi) kapsamında yapılan kazanım değerlendirme sınavlarına ve Konya İnsan Mektebi kapsamında yapılan faaliyetlere değindi.

Öğrencilerin bu çalışmalara yönlendirilmesinin önemine vurgu yapan Büyük, matematik dersinin sevdirilmesinin yapılabilecek en önemli hususlardan biri olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı