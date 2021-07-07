Matematik alanına özgü proje yazma eğitimi verildi
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Matematik alanına özgü proje yazma eğitimi verildi

Matematik alanına özgü proje yazma eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından matematik alanına özgü proje yazma eğitimi verildi.

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından matematik alanına özgü proje yazma eğitimi verildi. TÜBİTAK 1001, 1002 ve 1005 programlarına yönelik yapılan duyuru kapsamında başvuruda bulunan akademisyenlere, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde matematik alanında proje yazma eğitimi verildi.

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Yol Göstermeye Devam Ediyor

Bölge üniversiteleri başta olmak üzere çeşitli üniversitelerden 50 akademisyenin katılımıyla gerçekleşen Ar-Ge odaklı proje yazma eğitimi kapsamında alana özgü bir eğitim gerçekleştirdiklerini ifade eden Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Müdürü Prof. Dr. Hasan Özdemir; Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında çehresi değişen ofisin bu zamana kadar birçok akademisyene yol gösterdiğini ifade ederek: "Bilimsel çalışmaların temel unsurları arasında yer alan proje geliştirme ve yazma faaliyetlerine uzun yıllardır aralıksız devam ediyoruz. Bu konuda önemli bir tecrübeye sahip olan birimimiz, proje çağrılarının üniversite içinde duyurulması, proje destek imkanlarının tanıtılması, bilgilendirme faaliyetleri ile proje başvurusu aşamasında, formlarının kontrol edilmesi ve bilgilerin araştırma projeleri veritabanına aktarılması gibi önemli görevleri yerine getirmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: "Topluma Katma Değer Sağlamaya Devam Ediyoruz"

Bu kapsamda çağrısı yapılan matematik alanına özgü proje yazma eğitimine 16 üniversitenin katılması ve akademisyenlerin aktif olarak rol almasının kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, kurum içinde ve dışında görev yapan tüm akademisyenlerin gelişiminin ve yetkinliklerinin artmasının her zaman öncelikleri arasında olduğunu söyleyerek: Üniversitenin araştırma altyapısını güçlendirmek; akademisyenlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişimini kolaylaştırmak ve artırmak üzere kurulmuş olan ofisimiz, akademik çalışmalar vesilesiyle topluma katma değer sağlamaya da devam ediyor" dedi. - ERZURUM

Matematik alanına özgü proje yazma eğitimi verildi
Matematik alanına özgü proje yazma eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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