Matej Jug kimdir? Galatasaray - Lazio maçının hakemi kim? Matej Jug kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi? - Haberler
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Matej Jug kimdir? Galatasaray - Lazio maçının hakemi kim? Matej Jug kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi?

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Matej Jug kimdir? Galatasaray - Lazio maçının hakemi kim? Matej Jug kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Lazio maçının hakemi belli oldu. Maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Bunun ardından futbol severler, Matej Jug kimdir? Galatasaray - Lazio maçının hakemi kim? Matej Jug kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi? merak etti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda İtalya'nın Lazio takımıyla oynayacağı mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Peki, Matej Jug kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi?

MATEJ JUG KİMDİR?

Matej Jug (d. 25 Eylül 1980) Sloven uluslararası profesyonel futbol hakemi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Matej Jug doğum tarihi : 25 Eylül 1980

Matej Jug kaç yaşında : 40 yaşında

Matej Jug nereli : Sloven Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Matej Jug mesleği ne : Hakem

Matej Jug 2007 yılında FIFA kokartı almıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde görev almıştır.

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Haber: Matej Jug kimdir? Galatasaray - Lazio maçının hakemi kim? Matej Jug kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi? - Haberler
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