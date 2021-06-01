SİVAS MATBAASINA YUVA KURAN KUMRU VE YAVRULARINI KORUMAYA ALDI
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SİVAS MATBAASINA YUVA KURAN KUMRU VE YAVRULARINI KORUMAYA ALDI

SİVAS MATBAASINA YUVA KURAN KUMRU VE YAVRULARINI KORUMAYA ALDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Gürün ilçesinde Levent Gürbüz, matbaa dükkanının içerisine yuva yapan kumrunun dünyaya gelen 2 yavrusunu korumaya aldı.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde Levent Gürbüz, matbaa dükkanının içerisine yuva yapan kumrunun dünyaya gelen 2 yavrusunu korumaya aldı.

Gürün ilçesi Pınarönü Mahallesi, Belediye İşhanı'nda matbaacılık yapan Levent Gürbüz'ün dükkanındaki rafa bir kumru yuva yaptı. Rafların üzerinde bulunan güvenlik kamerasının altına yuvasını yapan kumrunun bıraktığı 2 yumurtadan yavrular çıktı. Kumruyu rahatsız etmemeye özen gösteren Gürbüz, yavruları korumaya aldı. Gürbüz, anne kumrunun içeriye rahatça girip çıkabilmesi için de dükkan penceresini açık bıraktı. Kumrunun yaklaşık bir ay önce dükkana yuva yaptığını belirten Levent Gürbüz, yavruların yuvadan uçup gidene kadar onları rahatsız etmemeye özen göstereceğini söyledi. dükkan penceresini açık bıraktı. Yaklaşık 1 aydır kumrunun yuvasının iş yerinde bulunduğunu belirten Levent Gürbüz, yuvadan uçup gidene kadar onları rahatsız etmemeye özen göstereceğini söyledi.

SİVAS MATBAASINA YUVA KURAN KUMRU VE YAVRULARINI KORUMAYA ALDI
SİVAS MATBAASINA YUVA KURAN KUMRU VE YAVRULARINI KORUMAYA ALDI
SİVAS MATBAASINA YUVA KURAN KUMRU VE YAVRULARINI KORUMAYA ALDI
SİVAS MATBAASINA YUVA KURAN KUMRU VE YAVRULARINI KORUMAYA ALDI
SİVAS MATBAASINA YUVA KURAN KUMRU VE YAVRULARINI KORUMAYA ALDI
SİVAS MATBAASINA YUVA KURAN KUMRU VE YAVRULARINI KORUMAYA ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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