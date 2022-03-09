Matbaacılar Odası'na tecrübeli başkan adayı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 12 Ocak tarihinde yapılacak olan Matbaacılar Odası'nın Olağan Genel Kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Harun Koçuşağı, sektörün sorunlarını ve çözüm yollarını bildiklerini belirterek, özellikle fiyata dayalı rekabete son vermek istediklerini ifade etti.

Gaziantep Matbaacılar Odası'nda seçim heyecanı yaşanıyor. Gaziantep matbaacılık sektörünün tecrübeli isimlerinden olan Harun Koçuşağı genel kurulda başkan aday olacağını açıkladı. Yaklaşık 40 yıldır matbaacılık yapan Harun Koçuşağı, sektörde ortak aklın harekete geçirilerek, birlikteliğin sağlanması ve matbaacıların daha iyi çalışma koşulların sahip olması için çalışacaklarını söyledi.

"Fiyata dayalı rekabete son vermeliyiz"

Son 15 yıldır sektörün hak ettiği saygınlığı göremediğini vurgulayan Koçuşağı, matbaacılığı eski itibarlı günlerine kavuşturmak istediklerini ifade etti. Sektörün sorunlarını anlatan Koçuşağı, "Son dönemde e-faturaya geçilmesiyle küçük esnafımızın işleri durma noktasına geldi. Büyükler bir şekilde gemisini yürütmekte. Mesleğimize eski saygınlığını kazandırmak zorundayız. Bunun yolu da bilinçli fiyat politikası ve birliktelik. Bu toplum için gerekliliğimizi bir şekilde hatırlatmak zorundayız. Haksız ve sadece fiyata dayalı rekabetten uzak durmanın esnafımız yararına olduğunu sürekli hatırlatacağız. Esnafı sadece seçim zamanı hatırlayan bir yönetim olmak istemiyoruz. Esnafı elimizden geldiğince sık sık buluşturmak istiyoruz. Bu çalışmayı maddi manevi kazanç için değil meslek aşkıyla yapacağız" dedi.

"Yeni bir matbaacılar sitesine ihtiyaç var"

Öncelikli sorunlarının yeni bir Matbaacılar Sitesi olduğunu söyleyen Koçuşağı, şunları kaydetti:

"Halihazırda bir sitemiz var ama maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı başta bütün üyeler matbaacı olmasına rağmen şu anda matbaacı üye sayısı yüzde 25'in altına düşmüştür. Esnafımız yüksek kira bedelleri ödeyip geçim sıkıntısı yaşamasın, dağınıklığımız giderilsin diye emek harcayacağız. Esnafımız arasında iletişim sağlayan bir web sitesi kurarak gerek iş-işçi arayanlar gerekse de makine alım-satımı ilanları bu sayfada olacak. 2-3 yılda bir değil her yıl fiyat belirleme komisyonu oluşturacağız. Yetişmiş ara eleman sorununu ortadan kaldıracağız. Esnaf arasında birlikteliği sağlayacağız." - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Politika