MATBAA VE ECZA DEPOSUNA UYUŞTURUCU BASKINI: 831 BİN 544 HAP ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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MATBAA VE ECZA DEPOSUNA UYUŞTURUCU BASKINI: 831 BİN 544 HAP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYLİKDÜZÜ ile Maltepe'de matbaa ve ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı iş yerine yapılan baskında 831 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ ile Maltepe'de matbaa ve ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı iş yerine yapılan baskında 831 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Beylikdüzü ve Maltepe'de 17 Şubat perşembe günü operasyon düzenledi. Matbaa ve ecza deposu olarak faaliyet gösteren iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı,

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 831 bin 544 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere ev hapsi verildiği öğrenildi. Bu arada operasyon anı kameralara yansırken ele geçirilen uyuşturucu haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

MATBAA VE ECZA DEPOSUNA UYUŞTURUCU BASKINI: 831 BİN 544 HAP ELE GEÇİRİLDİ

MATBAA VE ECZA DEPOSUNA UYUŞTURUCU BASKINI: 831 BİN 544 HAP ELE GEÇİRİLDİ

MATBAA VE ECZA DEPOSUNA UYUŞTURUCU BASKINI: 831 BİN 544 HAP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Beylikdüzü, Maltepe, Güncel, Haberler

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