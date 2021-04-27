Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izleme! TRT Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izleme! TRT Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izleme! TRT Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izleme! TRT Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı ne zaman?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanının, "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izleme! TRT Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar. Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir. Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir. Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASUMLAR APARTMANI 31. BÖLÜM ÖN İZLEME

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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