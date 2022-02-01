Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı 56. bölüm bugün var mı? Masumlar Apartmanı 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Masumlar Apartmanı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumlar Apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, Masumlar Apartmanı bölüm bugün mü, Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han'ın ortaya çıkışı Safiye'yi rahatlatsa da kardeşinin başına gelenlerden yine kendi uğursuzluğunu sorumlu tutar. Naci ise artık pes etme noktasına gelmiştir ancak Han, Safiye ve Naci'nin mutlu sona kavuşmaları için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Bu sırada Ceylan, Han'ın gerçekleri anlatmadığından şüphelenir fakat Han'ın verdiği cevaplar onu ikna etmez. Ceylan'ın işin aslını öğrenmek için tek bir çaresi kalmıştır. Han ise Mazo'nun, kendisi ve ailesi için hala bir tehdit olup olmadığını araştırır.

Gülben, evliliği için önemli bir adım atmak ister ve akıl almak için Esra'ya başvurur. Safiye, Naci'nin gönlünü almak için çabalar ancak Naci'nin bir şartı vardır. Safiye'den kendisiyle günübirlik bir kar tatiline gitmesini ister. O uzun yolun sonunda, Safiye'yi büyük bir sürpriz beklemektedir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir. Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır. İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!

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