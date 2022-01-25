Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı 55. bölüm bugün var mı? Masumlar Apartmanı 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumlar Apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, Masumlar Apartmanı 55. bölüm bugün var mı, Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Masumlar Apartmanı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumlar Apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, Masumlar Apartmanı bölüm bugün mü, Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, hayalini kurmaya bile cesaret edemediği o mutluluğa kavuşmak üzeredir. Naci, Safiye'yi babasından istemeye gelir. Herkes isteme coşkusu ve heyecanı içindeyken Safiye, Han'ın yokluğuyla baş etmekte zorlanır. Han'a ulaşamadığı için Ceylan da meraklanır ancak gelen haberin ardından endişesi öfkeye dönüşür.

Ablasının sonunda evlenecek olması Gülben'i sevindirse de sonuçları bir o kadar korkutur. Sonunda Gülben ablasına bir itirafta bulunur. Bu itiraf, Safiye'yi gerçeklerle yüzleştirir ve Naci'nin pek de hoşuna gitmeyecek bir karar alır. Nikah günü gelir çatar. Ancak Han hala ortada yoktur…

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