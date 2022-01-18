Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Masumlar Apartmanı 54. bölüm bugün var mı? Masumlar Apartmanı 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumlar Apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, Masumlar Apartmanı 54. bölüm bugün var mı, Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Masumlar Apartmanı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumlar Apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, Masumlar Apartmanı bölüm bugün mü, Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci'nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci'yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci'nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben'se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir. Sonunda taşınma günü gelir çatar. Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han'ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

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