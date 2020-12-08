Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları! Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un otantik ilçesi Balat ve Beyoğlu'nda yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Masumalar Apartmanı sevilen oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesi ile Salı günleri 20.00'da TRT 1'de seyirci karşısına çıkıyor. Bugün, 1 Aralık'ta da yepyeni bölümü ile seyirci karşısında.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!