Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak? Masumlar Apartmanı 60. Bölüm fragmanı
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Masumlar Apartmanı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Masumlar Apartmanı 60. fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 60. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Masumlar Apartmanı dizisinin 60. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Masumlar Apartmanı konusu nedir? Masumlar Apartmanı 60. Fragmanı nasıl izlenir! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülben, henüz öğrendiklerinin şokunu atlatamadan çok daha kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu karşılaşma, Gülben'i en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakır. Han, yaşananların ardından derin bir umutsuzluğa gömülür ve kendi kabuğuna çekilir. Safiye'nin, dağılan ailesini toparlamak için önünde tek bir engel vardır; kendisi… Naci'nin de desteğiyle imkansızı başarır ve o engeli aşar. Han, aralarını düzeltmek için Ceylan'a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez. Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.