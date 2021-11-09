Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde ne olacak? Masumlar Apartmanı 46. Bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Masumlar Apartmanı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Masumlar Apartmanı 46. fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 46. bölüm fragmanı izle!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşananlar herkesi derinden sarsar. Safiye'yi, içine düştüğü derin karanlıktan Naci bile çıkaramaz. Safiye'ye nasıl yardım edeceğinin derdindeyken Tomris'in getirdiği bir haber Naci'yi bambaşka bir çıkmaza sürükler. Han, her zamanki gibi "kontrol edebileceği" sorunlarla uğraşmaya yönelir ve Rüya'yı üvey babasından korumak için kendi yöntemlerini devreye sokar. Safiye'nin krizine şahit olan Şennur sonunda Esat'a rest çeker. Gülben, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için uzun zamandır cesaret edemediği o adımı atar. İyileşmek için psikiyatriste gitme vakti gelmiştir. Gülben'le ailesi arasında kalan Esat ise beklenmedik bir karar vermek zorunda kalır.

MASUMLAR APARTMANI 46. BÖLÜM FRAGMANI

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