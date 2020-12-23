Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları!

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları!

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN?

Masumalar Apartmanı sevilen oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesi ile Salı günleri 20.00'da TRT 1'de seyirci karşısına çıkıyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Safiye (Ezgi Mola)ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan "Masumlar Apartmanı" dizisi her salı akşamı TRT 1'de.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI!

Birkan Sokullu Han Derenoğlu

Farah Zeynep Abdullah İnci Özdemir

Ezgi Mola Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar Gülben Derenoğlu

Gizem Katmer Neriman Derenoğlu

Metin Çoşkun Hikmet Derenoğlu

Açelya Devrim Yılhan Hasibe Derenoğlu

Tansel Öngel Naci

Atilla Şendil Memduh

Emir Özden Ege Özdemir

Esra Ruşan Esra

Uğur Uzunel Esat

Alper Saldıran Uygar

Barış Bağcı Cüneyt