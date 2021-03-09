Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 25. Bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı canlı izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 25. Bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı ön izlemesi izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde…

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han'ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben'i, büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer. Han'ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır. İnci kafasında Han'a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır. Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir. İnci'nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ İZLE!