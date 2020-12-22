Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragman yayınlandı! Masumlar Apartmanı 16. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle, son fragman izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı 16. bölüm fragmanı izle! Peki, Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle!

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 16. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı izle!

MASUMLAR APARTMANI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı 15. bölüm ile ekrana gelen Masumlar Apartmanı adlı dizinin 16. bölüm fragmanı yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacaktır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Naci'nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir.Bu, Naci'ye daha da bilenmesini sağlar. Esat'tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.

İnci, Memduh'un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci'nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar.

Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye'yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye'ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Her Salı saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masumlar Apartmanı her Salı saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?