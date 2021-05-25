Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumlar Apartmanı 35. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktır.

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLE (20.00).

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!